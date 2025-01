"Sale semaine" pour l'OL avec la mort de Jean-Marie Le Pen : Laurent Prud'homme furieux contre So Foot

Ce samedi, la rédaction de So Foot s'est fendu d'un commentaire sur les réseaux sociaux dont elle a le secret suite à la rencontre Brest-OL : "Entre cette défaite à Brest et la mort de Jean-Marie Le Pen, c'est une sale semaine pour l'OL".

De quoi provoquer l'indignation de nombreuses personnes se sentant visées, mais aussi de dirigeants et anciens joueurs de l'OL. Ainsi, Laurent Prud'homme a répondu aux supporters furieux par la blague : "Comptez sur nous pour réagir fermement face à ce tweet honteux".

Sidney Govou lui a trouvé le commentaire "vraiment horrible".

Quant au conseiller du président de l'OL Florent Deligia, ancien journaliste à Lyon Capitale, il a encouragé So Foot à prendre connaissance de l'histoire de Lyon et de sa vie politique pour "éviter d'écrire des âneries de la sorte et de vous ridiculiser".