OL : les comptes ont été validés par les commissaires aux comptes

Après le refus en novembre dernier des commissaires aux comptes de certifier les comptes d'Eagle Football Group (ex-OL Group), l'homme d'affaires américain a annoncé que tout était finalement rentré dans l'ordre.

Initialement, ils estimaient manquer d'"éléments probants suffisants pour se prononcer sur le caractère raisonnable des différentes hypothèses" fournies par John Textor comme des ventes de joueurs ou celle de ses parts dans Crystal Palace.

Dans un communiqué ce lundi, les commissaires aux comptes annoncent avoir finalement validé les comptes de l'OL : "Nous certifions que les comptes annuels modifiés sont... réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice".

Le club est très loin d'être tiré d'affaire et les commissaires aux comptes ne se privent pas de le faire savoir : "Nous attirons votre attention sur l’incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d’exploitation".

Reste à convaincre la DNCG en fin de saison qu'une relégation administrative n'est pas utile. Pour cela, une qualification en Coupe d'Europe est a minima nécessaire.