Devenir Bleues, le parcours des combattantes : des joueuses de l’OL féminin au cœur d’un documentaire bientôt diffusé sur France 3

Intitulé "Devenir Bleues : le parcours des combattantes", ce documentaire en deux parties sera diffusé le 21 février prochain à 23h05 sur France 3. Réalisé par Laurie Delhostal et David Perrier, le film met en avant les joueuses de l’Equipe de France, et notamment des joueuses de l’OL féminin : Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Selma Bacha.

"Elles brillent. Elles ont les faveurs du public, de plus en plus nombreux et admiratif. Elles ont dû braver toutes les injonctions et franchir toutes les barrières. Elles sont passionnées, talentueuses, solidaires. Elles sont des guerrières valeureuses. Elles sont issues de tous les territoires et de tous les horizons. Elles sont singulières et plurielles", peut-on lire dans le descriptif du documentaire, qui plonge le spectateur dans le quotidien des footballeuses françaises.

"Ces films leur donnent la parole pour mettre au jour leurs parcours individuels et collectifs, parsemés d’embûches, de ténacité et de victoires", précise France 3.

Ce reportage propose notamment des entretiens exclusifs, des moments de vie, des séquences de jeu et d’entraînement, mais aussi des archives personnelles et populaires.

"C’était le rêve absolu. Quand j’étais petite, à l’école, je mettais sur ma feuille que je voulais être footballeuse professionnelle mais ça n’existait pas", raconte par exemple Eugénie Le Sommer dans le premier épisode qui montre "le parcours semé d’embûches" vécues par les footballeuses.

Le deuxième épisode décrit le changement de mentalité et l’espoir des joueuses pour l’avenir : "être sportives sans avoir à prouver leur féminité, être mères sans sacrifier leur carrière, être pros sans être précaires".

Les Bleues qui appellent à un "engagement collectif du public, des clubs, des sponsors et des médias".

A noter que le documentaire sera disponible à partir de mardi sur la plateforme France.tv.