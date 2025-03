Cinq joueuses de l’OL féminin sélectionnées en équipe de France

Le sélectionneur a décidé de faire confiance à cinq joueuses de l’OL féminin : Selma Bacha, Wendie Renard, Amel Majri, Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer qui va célébrer sa 200e sélection et installer un peu plus son record en Bleu.

Laurent Bonadei a également fait le choix de rappeler Kenza Dali et Delphine Cascarino l’ancienne Lyonnaise qui évolue aussi à San Diego.

L’équipe de France va poursuivre son épopée en Ligue des Nations et affrontera la Suisse le 4 avril puis la Norvège le 8. Les Françaises sont actuellement leaders de leur groupe.