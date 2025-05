OL–Angers : "se battre pour finir de la meilleure manière possible"

Après avoir grillé tous ses jokers pour garder son destin européen entre les mains, l’OL reçoit Angers ce samedi à 21h avec l’objectif de l’emporter tout en gardant un œil sur les autres matchs, décisifs pour le classement final.

"On doit d’abord se concentrer sur nous. On sait que ce sera très compliqué que toutes les autres équipes perdent, mais on doit jouer pour gagner notre match, sans penser au reste", a affirmé Paulo Fonseca, qui suivra cette ultime journée depuis la tribune presse.

Le technicien n’a, en tout, cas aucun doute sur ses joueurs : "Je pense que le groupe est conscient du moment et de ce qu’il représente. On sait tous à quel point il est important de bien finir".

"On sait que les chances sont infimes, mais on y croit", confie d’ailleurs Rayan Cherki. "La saison passée, on n’a jamais cessé d’y croire, et cette saison, on va encore se battre pour finir de la meilleure manière possible. Je pense qu’on est dans une institution où on se doit toujours de gagner. S’il y a un manque d’envie, on doit savoir se remobiliser les uns les autres".

Le milieu offensif, qui peut terminer la saison avec le titre de meilleur passeur, l’assure : lui et ses coéquipiers sont sereins. "On est conscients de nos qualités. On y va pour prendre du plaisir, donner du spectacle. On veut marquer des buts et ne pas en encaisser".

A l’heure du dernier match d’Alexandre Lacazette, il sera important de ne pas gâcher la fête. D’autant que l’avenir de l’OL en Ligue 1 n’a jamais été aussi incertain.