Valorisation des clubs européens : l’OL décroche totalement

Sans surprise, l’OL chute dans le rapport annuel de valorisation d’entreprise des clubs. Comme chaque année, l’institut Football Benchmark publie en fin de saison la valeur des 32 plus grands clubs européens, et l’Olympique Lyonnais ne figure même plus dans cette liste. Doublé par le Betis ou la Fiorentina, le club rhodanien est victime de sa crise financière et des très bonnes performances des nouveaux clubs.

L'équipe de John Textor ne peut qu'observer ses camarades. Le Paris Saint-Germain est évidemment l’équipe française la mieux classée, en se plaçant 8ᵉ avec une valeur de 3,760 milliards d’euros, avec une augmentation de 4% par rapport à la saison précédente et de 346% depuis 2016. Le grand rival de l’Olympico a également grimpé dans le classement. L’OM se place 23e avec une valeur de 594 millions d’euros. Mais aucun club français n’égale le leader de cette liste. Le Real Madrid foudroie la France avec une "valeur d’entreprise" de 6,278 milliards d’euros.