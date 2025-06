"C’est chez nous ici" : les supporters de l’OL réclament le départ de John Textor devant le Groupama Stadium

"Textor out", "Textor Hors de Lyon !", font partie des messages visibles ce samedi aux abords du parc OL.

Le rendez-vous avait été donné à 16h par le groupe Lyon 1950. Comme annoncé, l’ensemble des groupes de supporters s’est joint au rassemblement, organisé devant l’OL Store au pied du Groupama Stadium.

Environ 600 à 700 personnes étaient présentes selon les premières estimations et 2000 selon les organisateurs. Dans la foule, de nombreuses banderoles et drapeaux barrés à l’effigie de John Textor, avec un message clair : “Textor dehors”.

Au micro, Joahn Silvestri, capo des Bad Gones, a tenu à rappeler l’enjeu de cette mobilisation : "Important que tous les abonnés comprennent la situation."

Ce dernier précise : "On n’est pas contre des personnes, par contre on est pour leur départ !", et ajoute : "C’est chez nous ici."

Plusieurs centaines de supporters de @OL réunis devant le Groupama Stadium pour réclamer le départ de John Textor pic.twitter.com/v1x0RvQo6z — Lyon Foot (@lyon_foot69) June 28, 2025

"On veut ce qu’on avait avant"

Autre prise de parole, celle d’un représentant de l’association Lyon 1950, qui a dénoncé l’attitude de John Textor depuis son arrivée : "On veut ce qu’on avait avant, on veut un mec passionné à la tête du club. Textor se pointe que quand il veut, quand c’est la merde, et il endort les clubs de supporters."

Le ton se veut ferme mais sans menace : " On ne va pas foutre le bordel, ce n’est pas notre identité, on veut de la stabilité."

Concernant les échanges avec l’actionnaire majoritaire, le supporter ne cache pas sa lassitude : "On a échangé avec Textor. C’est 35 minutes et lui il parle 32 minutes. Et en anglais. Hors de question de laisser Textor à la tête du club une minute de plus."