Relégation de l'OL en Ligue 2 : "tristesse et incompréhension" pour Jean-Michel Aulas

Avec l'annonce de la rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG ce mardi, l'ancien président du club a réagi, évoquant "un choc, un coup terrible pour tous ceux qui aiment profondément l'Olympique Lyonnais".

"Pendant 36 ans, j’ai veillé à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire. J’ai tout donné pour bâtir un club solide, respecté, ambitieux et sain financièrement. Aujourd’hui, c’est la tristesse qui domine. Et une immense incompréhension", a commenté JMA sur ses réseaux sociaux.

S'il indique ne pas vouloir en dire davantage, notamment parce qu'il enterrera son grand ami Bernard Lacombe ce mercredi après-midi, Jean-Michel Aulas met la pression sur son successeur pour faire appel et empêcher cette issue terrible pour le club : "Je souhaite de tout mon cœur que l’appel, et les garanties que pourra apporter l’OL — et surtout celles de John Textor et de ses associés au sein d’Eagle Football Holding — permettront de revenir sur cette situation inédite. Je resterai, comme je l’ai toujours été, vigilant et profondément attaché à l’avenir de notre club".