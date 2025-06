"Lyon perd une légende, je perds un frère" : Jean-Michel Aulas inconsolable après la mort de Bernard Lacombe

Avec la mort ce mardi de Bernard Lacombe à l'âge de 72 ans, Jean-Michel Aulas se retrouve orphelin de son ancien conseiller avisé. "Lyon perd une légende, je perds un frère. Merci Bernard", lui rend hommage l'ex-président de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux.

"Il y a des douleurs qu’on ne partage pas. Aujourd’hui, c’est celle de perdre Bernard. Trente-sept ans d’une amitié sans masque. Une fidélité rare. Il ne parlait jamais pour ne rien dire. Mais quand il parlait, c’était juste. Et souvent décisif. À Lyon, nous avons tout vécu ensemble : les défaites, les renaissances, les sommets. Ce qu’il incarnait ne mourra pas. L’humilité du joueur. Le respect du club. Et cette foi tranquille qui portait les jours difficiles. Il me manquera dans les jours bruyants, et plus encore dans les jours calmes. À Mireille, à ses enfants, je veux dire mon affection profonde. Et les embrasser comme on embrasse ceux qui savent, même en silence, ce que signifie aimer", conclut Jean-Michel Aulas au sujet de son ami disparu.

Bernard Lacombe a marqué l'histoire de l'OL : terreur des surfaces en tant que joueur, entraîneur bâtisseur du projet des titres puis conseiller spécial du président mais aussi des attaquants à travers les décennies...