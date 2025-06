John Textor poussé vers la sortie ? Michele Kang et Michael Gerlinger pressentis pour assurer l’intérim à l’OL

Selon l’Equipe, deux administrateurs d’Eagle se sont rendus à Décines ce vendredi pour préparer les grandes manœuvres.

Alors que l’OL entend faire appel de la sanction de la DNCG, le fonds de pension ARES chercherait à reprendre la main dans le dossier. Et pour éviter de tout faire capoter, ARES songe sérieusement à mettre John Textor au placard et a nommé Michele Kang et Michael Gerlinger de façon provisoire à la tête du club pour défendre au mieux les intérêts lyonnais.

L’Allemand pourrait être prochainement nommé Directeur général tandis que Michele Kang, propriétaire d’OL Lyonnes, pourrait récupérer la place de John Textor. Cette dernière aurait d’ailleurs accepté de réinjecter de l’argent dans le club pour éviter la relégation.