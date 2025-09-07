OL Lyonnes : coup d’envoi de la saison ce dimanche contre l’OM

C’est reparti pour une nouvelle saison ! Le championnat commence ce dimanche pour OL Lyonnes et c'est une belle affiche qui est proposée au Groupama Stadium. Une semaine après l’Olympico des garçons, c’est au tour des filles d’accueillir l’OM.

“On est prête pour commencer”, a indiqué Christiane Endler. “Trois gros matchs d’entrée, on commence tout de suite fort, c’est des matchs intéressants pour nous et pour les supporters aussi”, a continué la gardienne. L'occasion pour le groupe d'entrer dans le vif du sujet, en mettant en place les principes de jeu du nouvel entraineur, Jonatan Giraldez testés lors des cinq semaines de préparation estivale : “On a très bien travaillé, il est très exigeant, on a mis en place tout ce qu’il faut pour bien jouer cette saison”.

Un élément appuyé par sa coéquipière Ada Hegerberg : “On travaille dur, on a passé de belles semaines ensemble et on est prêtes à attaquer une belle saison”.

Et l'attaquante norvégienne d'ajouter : “C’est une grande chance pour nous de jouer au Groupama Stadium. Débuter contre Marseille, c’est un symbole dans le foot masculin et peut-être que ça le deviendra dans le foot féminin aussi. On a tous hâte de commencer une nouvelle saison, de travailler, de mettre nos qualités ensemble et de développer notre jeu”.

Si la rivalité entre les deux olympiques n’est pas la même, la Norvégienne “espère qu’il y aura du monde" dans le stade pour cette première au Groupama Stadium.

Le coup d’envoi sera donné à 17h30.