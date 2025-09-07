Près de Lyon : la maison d'une ex-joueuse de l'OL cambriolée

Partie au Mexique pour évoluer sous les couleurs du Deportivo Toluca, elle a conservé sa villa de Meyzieu, en bordure du Grand Large. Et son domicile de la Métropole de Lyon a été cambriolé le 16 août, alors qu'Eugénie Le Sommer et son mari se trouvaient de l'autre côté de l'Atlantique.

Le préjudice était estimé à 10 000 euros, avec des bijoux et des articles de luxe volés par deux individus entrés par effraction après avoir forcé un volet.

Surpris par l'alarme, ils avaient abandonné en chemin une partie du butin et un tournevis.

L'enquête a permis de rapidement identifier un participant. Ce Majolan bien connu de la justice a reconnu les faits, mais a expliqué avoir simplement suivi son complice, sans savoir qu'il s'agissait de la villa d'Eugénie Le Sommer.

A noter que le soir du cambriolage, il portait un bracelet électronique suite à une précédente condamnation, mais avait demandé et obtenu des horaires élargis pour pouvoir travailler...

Jugé par le tribunal correctionnel de Lyon cette semaine, il a écopé de 2 ans et demi de prison.

A ses côtés, son petit frère a été condamné à 105 heures de TIG pour le recel des articles de luxe.