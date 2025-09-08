Le maillot officiel d’OL Légendes dévoilé par Cris ce jeudi à Lyon

Le maillot officiel que porteront les légendes de l’OL lors de leurs prochaines rencontres sera dévoilé ce jeudi lors d’une grande cérémonie organisée à l’Hôtel de Région.

Cris, le président d’OL Légendes, sera présent pour l’occasion. Certains membres du bureau seront également de la partie, notamment Sidney Govou, Maxime Gonalons, Pierre Laigle et Serge Bex.

Le directeur général de l’Olympique lyonnais, Michael Gerlinger, est aussi annoncé.

Pour rappel, l’association OL Légendes est ouverte aux anciens joueurs de l’OL de toutes les générations. Son programme s’inscrit dans une volonté de préserver et de transmettre l’héritage du club à travers l’organisation de plusieurs événements organisés autour du football et du sport en général. Sont évoqués des matchs d’exhibition, des diners de gala ou encore des tournois de padel.