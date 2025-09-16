Le match de l’OL contre les Young Boys Berne interdit de diffusion en France

Si la chaine a bel et bien les droits de diffusion de tous les matchs de Ligue Europa, il lui sera impossible de diffuser la rencontre opposant l’OL au Young Boys Berne, en raison du sponsor maillot de l’équipe suisse.

Il s’agit de la société Plus500, un service d'investissement portant sur des contrats financiers classés très risqués par l'Autorité française des marchés financiers.

Et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a prévenu : "Le service national des enquêtes de la DGCCRF a constaté, dans le cadre de ses investigations, que le groupe Canal+ a diffusé à plusieurs reprises une publicité lisible sur les maillots des joueurs de l'équipe de football des Young Boys de Berne lors de deux compétitions diffusées en direct et à l'occasion de la mise en ligne sur le site canalplus.com des moments forts de ces matches, pour le sponsor Plus500, proposant des services d'investissement portant sur les contrats financiers risqués. Ces publicités sont interdites par le code de la consommation. La DGCCRF a donc ordonné au groupe Canal+ de cesser ces pratiques".

La chaine cryptée risque 100 000 euros d’amende par manquement constaté.

Le déplacement de l’OL à Berne le 22 janvier prochain ne sera donc pas diffusé en France.

D’ici là, Canal + cherche une solution et a écrit à l’UEFA.