L'actu de l'OL

Le match de l’OL contre les Young Boys Berne interdit de diffusion en France

Le match de l’OL contre les Young Boys Berne interdit de diffusion en France
Le match de l’OL contre les Young Boys Berne interdit de diffusion en France - Lyon Foot

Canal + ne pourra pas diffuser les matchs des Young Boys Berne en Ligue Europa.

Si la chaine a bel et bien les droits de diffusion de tous les matchs de Ligue Europa, il lui sera impossible de diffuser la rencontre opposant l’OL au Young Boys Berne, en raison du sponsor maillot de l’équipe suisse. 

Il s’agit de la société Plus500, un service d'investissement portant sur des contrats financiers classés très risqués par l'Autorité française des marchés financiers. 

Et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a prévenu :  "Le service national des enquêtes de la DGCCRF a constaté, dans le cadre de ses investigations, que le groupe Canal+ a diffusé à plusieurs reprises une publicité lisible sur les maillots des joueurs de l'équipe de football des Young Boys de Berne lors de deux compétitions diffusées en direct et à l'occasion de la mise en ligne sur le site canalplus.com des moments forts de ces matches, pour le sponsor Plus500, proposant des services d'investissement portant sur les contrats financiers risqués. Ces publicités sont interdites par le code de la consommation. La DGCCRF a donc ordonné au groupe Canal+ de cesser ces pratiques".

La chaine cryptée risque 100 000 euros d’amende par manquement constaté.

Le déplacement de l’OL à Berne le 22 janvier prochain ne sera donc pas diffusé en France.

D’ici là, Canal + cherche une solution et a écrit à l’UEFA. 

Tags :

OL

Young Boys Berne

Ligue Europa

Canal +

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.