Arsenal-OL Lyonnes : pressure, what pressure ? (1-2) - DR

Ce mardi soir, OL Lyonnes faisait son entrée en lice en Ligue des Champions. Quelques jours après la raclée infligée à Lens, c'est Arsenal qui a subi la maîtrise lyonnaise (1-2).

A Londres, ce sont pourtant les Gunners qui ouvraient le score. Très empruntée, la défense lyonnaise laissait le ballon filer jusqu'à Alessia Russo, qui ajustait Christiane Endler à la 7e minute de jeu (1-0).

Dix minutes plus tard, une mauvaise relance de la gardienne anglaise profitait à Melchie Dumornay, qui ne se faisait pas prier pour égaliser (1-1).

Et à la 23e minute, l'Haïtienne donnait l'avantage à OL Lyonnes d'une superbe frappe à l'entrée de la surface, après une remise timide de la tête d'une défenseure adverse (1-2).

Le reste du match a été très plaisant, avec de nombreuses offensives de part et d'autre qui permettaient aux défenses et aux gardiennes de briller. Tabitha Chawinga avait plusieurs fois l'occasion de mettre ses coéquipières à l'abri, mais finalement Lyon ne craquait pas face à la pression.

Bonne première victoire pour son entrée dans la compétition européenne. Les joueuses de Jonatan Giraldez retrouveront directement la Ligue des Champions mercredi prochain, avec la réception de St. Pölten.

