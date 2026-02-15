OL : Endrick joueur du mois de janvier, 52% des suiveurs de la Ligue 1 ont voté pour le Brésilien

"L'homme pressé". Les Trophées UNFP ont bien cerné Endrick, arrivé cet hiver à Lyon et qui veut absolument s'imposer et briller pour être sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du Monde 2026. L'attaquant prêté par le Real Madrid a rapidement marqué les esprits, et notamment ceux des défenseurs et gardiens adverses.

A tel pojnt qu'il vient de remporter le titre de joueur du mois de janvier, avec 52% des voix, loin devant Mason Greenwood (OM) et ses 32%, et son coéquipier lyonnais Pavel Sulc (16%).

"Endrick est un homme pressé et, compte tenu de ce qu’il a montré lors de ses premières apparitions sous le maillot lyonnais, il pourrait bien devenir, comme Greenwood, un habitué de notre Trophée mensuel…", salue l'UNFP.

Suspendu ce dimanche contre Nice, Endrick ne pourra pas fêter cette récompense avec un but. Le mois de février ne sera probablement pas le sien, car il ne reste pas longtemps pour rattraper ses prestations quelconques avant son expulsion contre Nantes.