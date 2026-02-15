"Nice est plus agressif" : pourquoi l'OL se méfie des Aiglons ce dimanche

Les Lyonnais restent sur une série impressionnante et se rapprochent d’un record de victoires consécutives. Mais du côté du staff, pas question de se projeter trop loin. Chaque match compte, et celui face aux Niçois, pour la 22e journée de Ligue 1, s’annonce important. Battus 3-2 au match aller sur la Côte d’Azur, les joueurs de Paulo Fonseca auront à cœur d’effacer ce souvenir devant leur public.

Pour autant, le technicien portugais refuse de s’enflammer. Les statistiques ? Très peu d’importance pour lui. Il s’attend avant tout à un duel exigeant. "Je m’attends à un match comme tous les autres. Je pense que l’équipe de Nice est différente maintenant défensivement. Ils jouent avec un système et une structure différents", a-t-il expliqué en conférence de presse. Avant de préciser : "De ce que j’ai vu, c’est une équipe plus agressive défensivement, plus intense. Offensivement, c’est l’une des équipes avec le plus de verticalité. Ils attaquent vite, ils sont rapides".

"Je m’attends à un match d’une équipe compacte qui va attendre le moment pour contre-attaquer. On a bien travaillé cette semaine et on sera prêts pour être une équipe offensive qui veut dominer le match", a-t-il conclu.

Une semaine complète de préparation, un luxe devenu rare ces derniers mois. Un point souligné par Tyler Morton : "Le fait d’avoir une semaine pour préparer les matchs, c’est bien. Comprendre comment nos adversaires jouent, comment ils attaquent, comment ils défendent, ça nous aide à être encore plus prêts".

Reste que l’OL devra composer sans certains éléments offensifs. Endrick et Afonso Moreira manqueront à l’appel, un suspendu et l’autre blessé. En revanche, Paulo Fonseca pourra compter sur les retours de Corentin Tolisso et l'arrivée de Roman Yaremchuk.