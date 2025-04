OL féminin-Paris FC : un match à partager… avec son chien !

Vous n’aimez pas laisser votre chien à la maison pendant un match de l’OL féminin ? Pas de problème, vous pourrez assister à la rencontre entre les Lyonnaises et le Paris FC accompagné de votre boule de poils au Groupama Stadium. Annoncé le 1er avril, ce coup de com' aurait pu être un poisson d'avril, mais le club nous a confirmé ce mardi que cette opération était bel et bien d'actualité.

Cette expérience unique se déroule dans le cadre d’un partenariat avec Kleber, une marque de pneumatiques française. Une tribune du Groupama Stadium sera spécifiquement ouverte pour les supporters accompagnés de leur animal de compagnie. Sans oublier que trois places seront offertes pour le propriétaire du chien, le toutou et une troisième personne. Donc pas besoin de choisir entre votre membre préféré de la famille et votre partenaire !

Le "MATCH DE WOUF ! souhaitait réunir toute la famille autour d’une expérience originale et inédite" afin de "séduire un public plus large et booster la fréquentation lors de certaines rencontres moins médiatisées".

Une chose est sûre, les Lyonnaises espèrent que leurs supporters donneront le la voix !