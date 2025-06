Maintien en Ligue 1 ou relégation ? L'avenir de l'OL étudié ce mardi devant la DNCG

Ce mardi, l’Olympique Lyonnais se présente devant la DNCG pour connaître son sort. Plongé dans une crise financière depuis l’arrivée de John Textor à sa tête, le club rhodanien est tombé dans une spirale infernale, entre sanctions répétées et restrictions drastiques. Déjà rétrogradé à titre conservatoire, l’OL pourrait vivre l’un des épisodes les plus sombres de son histoire si les gendarmes de la finance ne sont pas convaincus par les garanties apportées et par le plan présenté par son président.

Depuis le dernier passage devant la commission, les dirigeants lyonnais ont néanmoins tenté de rassurer en réalisant plusieurs ventes. Celle de Rayan Cherki à Manchester City a rapporté 42,5 millions d’euros (dont 6 millions de bonus). À cela s’ajoutent les départs d’Anthony Lopes, de Maxence Caqueret, Saïd Benrahma et Gift Orban durant l’hiver. Une qualification pour la Ligue des champions aurait grandement allégé la situation, avec un chèque estimé à 50 millions d’euros, mais l’OL devra se contenter des revenus plus modestes liés à sa présence en Ligue Europa.

L'OL peut se montrer optimiste puisque Eagle Football a récemment annoncé le dépôt officiel de son dossier d’enregistrement pour une entrée en bourse, une promesse récurrente de John Textor, qui pourrait cette fois rapporter jusqu’à 150 millions d’euros. Dans le même temps, John Textor a affirmé avoir vendu ses parts de Crystal Palace (45%) à Woody Johnson, pour un montant s’élevant à 200 millions d’euros. Malgré tout, le propriétaire l’OL ne pourra pas débarquer devant la commission de la DNCG avec l’argent en poche, puisque la Premier League et la Super League féminine doivent encore donner leur accord sur cette vente.

Si John Textor se montre confiant, à l’image de ses déclarations lors du précédent passage fin 2024, la DNCG a horreur des promesses non tenues, et le moindre manquement pourrait être lourd de conséquences. Il ne reste désormais que quelques heures avant le verdict. L’OL et ses supporters retiennent leur souffle.