L'OL rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, le club va faire appel !

Mise à jour : L'OL a enfin réagi dans un communiqué : "L'Olympique Lyonnais prend acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG ce soir et confirme qu'il fera immédiatement appel. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la DNCG, satisfaisant toutes ses demandes avec des investissements en fonds propres supérieurs aux montants demandés. Grâce aux apports en fonds propres de nos actionnaires et à la vente de Crystal Palace, notre trésorerie s'est considérablement améliorée et nous disposons de ressources plus que suffisantes pour la saison 2025/26. Avec des fonds démontrés et un succès sportif qui nous a valu une place en compétition européenne deux années de suite, nous ne comprenons sincèrement pas comment une décision administrative a pu reléguer un si grand club français. Nous ferons appel pour démontrer notre capacité à apporter les ressources nécessaires en termes de trésorerie pour garantir le maintien de l'OL en L1".

Article initial : Ce mardi soir, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a annoncé la rétrogradation de l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 pour la saison 2025-2026 !

Aucune autre sanction n'a été annoncée, notamment concernant une éventuelle interdiction de recruter.

John Textor et Michael Gerlinger n'ont donc pas convaincu le gendarme financier du football français lors de leur longue audition dans l'après-midi.

Il faut dire que l'homme d'affaires américain avait promis des ventes importantes de joueurs ainsi qu'une qualification en Ligue des Champions cette saison. Or, aucun objectif n'a été atteint et les finances du club sont de plus en plus dans le rouge.

La DNCG avait pourtant prévenu l'OL de cette menace dès le 15 novembre dernier, évoquant déjà une relégation administrative si les comptes n'étaient pas redressés.

L'OL a la possibilité de faire appel durant les sept prochains jours. Reste à savoir si John Textor a encore des cartes à jouer cachées dans sa manche, qu'il faudra abattre devant la commission d'appel de la FFF.

Pour le moment, le club n'a pas officiellement réagi, expliquant aux journalistes "attendre les détails de la DNCG et motivations de la décision".

Si jamais Lyon venait à rester relégué - la première fois depuis 1989 ! -, la Ligue 2 compterait cinq représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes la saison prochaine, soit huit derbies à disputer pour les Rhodaniens face à l'ASSE, Grenoble, Clermont-Ferrand et Annecy.

A noter que la décision de la DNCG n'a pas d'incidence sur la participation de l'OL à la Ligue Europa.