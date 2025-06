Relégation de l’OL par la DNCG : le maire de Lyon estime que "les problématiques actuelles (du club) ont trop duré"

"Comme tous les supporters de l’Olympique Lyonnais, je suis profondément inquiet et préoccupé. Il y a aujourd’hui une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête du club", a expliqué le maire de Lyon en marge de l’inauguration de la réhabilitation de la barre Sakharov à la Duchère.

Et l’élu écologiste de poursuivre : "J’ai une pensée pour les salariés, pour les joueurs et pour les supporters. L’OL est bien plus que notre club de football : c’est un ciment de notre ville. Il fédère, rassemble, donne du plaisir à des milliers de Lyonnaises et de Lyonnais. L'OL ne peut pas être pris à la légère".

Grégory Doucet veut malgré tout se montrer optimiste : "Je ne doute pas que tout soit mis en œuvre pour éviter une relégation, et je veux croire que la direction du club saura prendre ses responsabilités. John Textor doit aujourd’hui apporter des réponses concrètes. Les problématiques actuelles ont trop duré".