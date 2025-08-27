Supporters

Atteint d’une maladie incurable, Tanguy vivra son dernier souhait grâce à l’OL

Un grand supporter de l’OL vivra son dernier rêve ce dimanche lors d’OL-OM avant de nous quitter.

Tanguy, un homme de 27 ans originaire du Crotoy dans la Somme et victime d’une maladie incurable, assistera ce dimanche à l’Olympico au Groupama Stadium. Une demande avait été lancée par la famille sur les réseaux sociaux afin de prendre contact avec l’OL et de raconter son histoire au club. Atteint d'un handicap de naissance dégénératif et incurable, Tanguy a pris la décision de recourir à l’euthanasie en Belgique après de longues années de souffrances.

La famille étant en contact avec OL Fondation, les dirigeants lyonnais ont entendu cet appel et ont annoncé tout mettre en oeuvre pour permettre au supporter de réaliser son rêve en l'invitant au match opposant Lyon à Marseille. Selon Le Progrès, le club propose à Tanguy d’assister aux coulisses de l’événement grâce à un robot de téléprésence. Une nouvelle qui a ravi sa maman, d'autant que Tanguy est le plus grand fan des Rouge et Bleu depuis son plus jeune âge.

Une cagnotte a notamment été mise en ligne pour aider avec les frais de transports et de rapatriements. OL Fondation a également indiqué venir en aide à la famille de Tanguy dans cette période sombre.

Abderahman le 27/08/2025 à 19:00

Force à toi mon frère…que DIEU te facilite !

