OL-OM : les Marseillais (encore) interdits de déplacement à Lyon

Comme pressenti, les Marseillais ne pourront pas soutenir leur équipe ce dimanche lors de l’Olympico au Groupama Stadium. L’arrêté préfectoral est tombé ce mardi, et les supporters seront interdits de se rendre dans le centre-ville de Lyon, ainsi qu’aux abords du stade : "Il convient dès lors de limiter la liberté d'aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme telle sur le territoire de la ville de Lyon, aux alentours et dans l'enceinte du Groupama Stadium".

"Les déplacements de l'Olympique de Marseille sont très fréquemment sources de troubles à l'ordre public", a justifié Fabienne Buccio, la préfète du Rhône avant d’ajouter : "il existe un antagonisme fort et ancien entre les supporters". Les altercations ne sont pas rares entre les deux groupes de supporters, une des plus récentes remontant à 2023, lorsque Fabio Grosso avait été atteint à la tête par un projectile.

La rencontre prévue à 20h45 se fera donc encore une année sans parcage, mais devrait donc libérer de la place pour les supporters lyonnais. Le match pourrait se jouer à guichet fermé, malgré une programmation fixée la veille de la rentrée scolaire.