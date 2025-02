"Tu viens de je ne sais où, cowboy !" : le récit hallucinant de la fameuse visio brûlante entre John Textor et Nasser al-Khelaïfi

Mais cette semaine, l'Equipe et France TV publient à la fois des extraits écrits et sonores de la fameuse visio pilotée par Vincent Labrune et qui a abouti au choix (catastrophique) de DAZN, épaulé par beIN SPORTS.

C'est d'abord le président du RC Lens Joseph Oughourlian qui a laissé entendre que Nasser, à la fois boss du PSG et de beIN, était en plein conflit d'intérêts. De quoi ulcérer le Qatari, qui a lancé à son interlocuteur qu'il ne "comprend rien aux médias".

Puis John Textor a tenté de vanter les mérites d'une chaîne créée par la Ligue. Mais le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, l'a taclé : "Sincèrement, nous sommes pris par le temps, ce n’est ni le lieu ni l’endroit pour que tu nous fasses une philosophie de business unit qui a fonctionné dans ton club. Je suis ravi pour toi, j’espère que ça sera le cas avec l’Olympique Lyonnais. Je répète, et toi tu fais partie de l’héritage, tu récupères la merde d’un mec qui s’appelait Aulas avant toi, qui a expliqué à tout le monde que le plus beau jour du football, c’est quand on avait tué Canal + !"

"Si nous manquons de temps, peut-être qu’un autre président que Nasser devrait parler. Nasser, tu es une brute", a rétorqué l'Américain, vexé.

Là encore, Nasser al-Khelaïfi est sorti de ses gonds : "John, John, John, John, John, arrêter de parler. Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy. Et tu nous parles. Je sors de cet appel parce que lui vraiment va me fâcher, je te jure, je perds mon temps, je sors de réunion, lui ne comprend rien, je te jure".

Et à Jean-Pierre Caillot de conclure avec un peu plus d'anti-américanisme : "On est à la Ligue de football professionnel. On parle français. (…) Le mec qui ne parle pas français, il se démerde, il l’apprend."

On comprend mieux les épisodes mesquins qui ont suivi, entre la réception peu classe des dirigeants lyonnais à Reims ou les réserves déposées par le TFC et Reims contre Thiago Almada...