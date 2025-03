Strasbourg-OL Féminin : "A nous de contrôler notre avance au classement"

Les Lyonnaise se déplacent à Strasbourg ce samedi à 21h pour la 16e journée de Première Ligue. "Après une trêve, l’approche mentale est différente. Il est important que l’on soit prêt, car les résultats récents de Strasbourg ont été positifs", a annoncé Joe Montemurro avant le voyage en Alsace. Pas question donc de faire l’impasse sur cette rencontre, à quelques jours du retour de la Ligue des Champions. "On est encore dans une ligue où il faut être compétitif, et gagner des matchs, donc pour nous, c'est un grand match", a souligné l’entraineur de l’OL féminin. Avant de poursuivre : "Ce sera un bon exercice, on est concentré sur ce match et la semaine prochaine, on se préparera pour le match face au Bayern”.

Une détermination qui se fait ressentir dans le vestiaire aussi : “C’est le moment qu’on aime le plus, cette deuxième partie de saison avec la Ligue des Champions et des matchs à enjeu, on a hâte de disputer ces matchs”, a confié Eugénie Le Sommer, qui reconnait que l’avance au classement du championnat permet d’aborder la rencontre plus sereinement : “On est bien avancées en championnat, donc à nous de contrôler cela”.

“On est prête pour Strasbourg", a assuré l’attaquante avant de conclure : “C’est dur de switcher entre la trêve et le retour en championnat, mais on est professionnel et on se doit de faire ça. Même si les enjeux sont différents avec les play-offs, on est l'Olympique lyonnais et on se doit de gagner".