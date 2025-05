OL féminin – PSG : une victoire ou une saison blanche

Voilà la réalité de la Première Ligue, dont le titre se joue en finale des play-offs. L’OL féminin, invaincu lors de la phase régulière, reçoit le PSG ce vendredi soir au Groupama Stadium, pour un match à quitte ou double.

"Il y a un titre à aller chercher et c’est un titre important", rappelle Wendie Renard. "On se bat pour nous, pour le travail qu’on a fourni depuis le début de saison. C’est le dernier trophée que l’on peut aller chercher. On fait abstraction de ce que les autres peuvent dire. On reste focalisées sur nous, et se dire qu’on a encore l’opportunité de gagner un titre cette année, c’est essentiel".

Car l’OL pourrait réaliser une saison blanche en cas de défaite. "Je pense qu’on n’a jamais été dans cette situation, à part l’année du Covid. On n’a pas le choix : on s’est fait sortir de la Coupe de France et de la Ligue des champions. On a cette chance d’aller chercher un trophée et d’éviter une saison blanche. Ce sera à nous d’être fortes face à une équipe qui voudra gagner. Ça promet un match intense, il faudra être prêtes", insiste la capitaine lyonnaise dont les 500 matchs sous les couleurs lyonnaises seront célébrés.

Alors il ne faut pas regarder les statistiques : "On sait que ce sont toujours des matchs serrés, avec beaucoup de tension. La motivation est là, car c’est une finale : on donnera tout. Il faudra montrer qu’avoir terminé premières du championnat n’était pas un hasard. C’est un objectif plus que prioritaire pour nous", a déclaré de son côté Eugénie Le Sommer, qui a annoncé son départ de l’OL à la fin de la saison.

Il faudra mettre les émotions de côté, et ne penser qu’au terrain. Le message de Joe Montemurro est clair et a d’ores et déjà donné ses consignes à son groupe : "Il y a quelques différences depuis leur changement de coach. L’équipe est plus agressive dans son pressing et joue plus haut. On devra être très vigilants dans les phases de transition, bien gérer les situations et être intelligents tactiquement pour savoir quand attaquer ou non".

On l’a compris, ce match se jouera sous haute-tension. Le coup d’envoi sera donné à 21h.