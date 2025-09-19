Le Conseil national de l’éthique a tranché : Jean-Michel Aulas pourra conserver ses fonctions à la FFF s'il est élu maire de Lyon

Anciens de l'OL

Pas encore officiellement déclaré candidat à la Ville de Lyon pour les prochaines municipales, Jean-Michel Aulas sait déjà qu’il pourra conserver son siège à la FFF en cas de victoire.

L’ancien président de l’OL, qui devrait se déclarer candidat la semaine prochaine, occupe actuellement le poste de vice-président délégué. 

Pour être sûr d’avoir légalement le droit de conserver son poste en cas de victoire aux élections municipales, Jean-Michel Aulas avait demandé au Conseil national de l’éthique et de la déontologie de trancher sur ce cas à part.

Et l’ancien dirigeant lyonnais peut être rassuré. Dans un communiqué publié ce vendredi par la Fédération française de football, il est indiqué que "les textes ne prévoient pas d'incompatibilité entre les fonctions de maire et celles de vice-président délégué de la FFF".

"Au contraire, plusieurs précédents, concernant le mouvement sportif en général et le football en particulier, confirment la possibilité d'un tel cumul", peut-on lire également dans cet avis rendu par le Conseil national de l’éthique.

Aulas maire de Lyon le 19/09/2025 à 17:14

Les écolos en pls.

