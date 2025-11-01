OL Lyonnes-Paris FC : "Il faut être des tueuses"

La rencontre face au Paris FC a toujours été un challenge pour les joueuses lyonnaises. Ce samedi, le Groupama Stadium accueillera un match de gala entre l’OL Lyonnes et les Parisiennes.

“Le Paris FC est une très bonne équipe. Bien sûr, on se doit de jouer chaque match avec le même objectif de gagner, mais on sait que ça ne sera pas facile. Notre objectif est d’offrir le meilleur spectacle possible à notre public. On sait qu’on devra tout donner pour gagner ce match”, a indiqué Melchie Dumornay.

Ce match, programmé juste après la trêve internationale, pourrait être difficile à aborder pour les Lyonnaises : “Après la trêve internationale, nous n’avons pas la possibilité d’enchaîner les séances avant le match mais il n’y a pas d’excuses. L’équipe est prête. On a mis toute l’attention pour bien s’entraîner, faire les efforts. C’est notre obligation. Après les séances de jeudi et vendredi, j’ai félicité l’équipe, car le niveau des joueuses était fantastique. Tu dois avoir de la concurrence à l’entraînement pour créer l’habitude. Il faut maintenant ça toute la saison pour aller chercher tous les titres”, a expliqué Ada Hegerberg avant d’ajouter : “On est physiquement et mentalement bien préparées. Ça sera un gros match puisqu'on va affronter l’équipe deuxième au classement. Il faut aborder chaque rencontre en se disant qu’il faut gagner les trois points. On doit être exigeantes avec nous-même. Être des tueuses, continuer à développer notre jeu, et sur le plan mental, rester concentrées”.

Une pensée partagée par le coach : “C’est un gros rival. Elles ont fait un bon début de saison. La saison dernière, l’OL n’a pas pu les battre sur les deux matchs de championnat. C’est une très bonne équipe et ça sera un match très intéressant", a indiqué Jonatan Giraldez.

Toujours en tête du classement de Première Ligue, OL Lyonnes pourrait perdre son avance en cas de défaite face au Paris FC, qui deviendrait alors co-leader du championnat.