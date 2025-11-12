OL Lyonnes-Wolfsburg : victoire taille patron (3-1)

La première mi-temps était 100% lyonnaise, l'équipe de Jonatan Giraldez asphyxiait totalement les Allemandes et frappait la barre à trois reprises avant l'ouverture du score d'Ada Hegerberg à la 25e minute. Le coup-franc de Lindsey Heaps touchait le cadre, puis la gardienne, et l'attaquante norvégienne se jetait la première pour marquer (1-0).

Ada Hegerberg doublait la mise cinq minutes plus tard, d'une belle tête sur un coup-franc joué dans la boîte par Selma Bacha (2-0).

Les Fenottes faisaient ensuite tourner, avec quelques incursions mais Stina Johannes se montrait intraitable dans ses cages. Jusqu'à la 72e minute et ce penalty converti par Wendie Renard pour le 3-0.

La réduction de l'écart par Lineth Beerensteyn à la 80e ne changeait rien (3-1).

Ce troisième succès place OL Lyonnes seul en tête du classement devant Chelsea et le Real Madrid, en attendant le match du Barça.

Les coéquipières de Kadidiatou Diani enchaîneront mercredi 19 novembre avec une autre rencontre européenne, et un déplacement chez la Juventus Turin de Pauline Peyraud-Magnin et Estelle Cascarino.