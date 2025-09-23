L’After Foot entame à Lyon la tournée des 20 ans de l’émission, Jean-Michel Aulas en invité

Le coup d’envoi de la tournée de l’émission emblématique d’RMC sera donné ce mardi à Lyon.

À chaque étape, l’équipe ira à la rencontre d’une personnalité qui a marqué l’histoire de l’After. Pour cette première, c’est Jean-Michel Aulas, l’ancien président de l’OL.

"Sa présence ne doit rien au hasard : c’est lors du match Olympique Lyonnais – AC Milan en 2006 que l’After avait réalisé sa toute première émission, marquant le début d’une longue histoire avec le club lyonnais", est-il précisé dans un communiqué.

De 22h à minuit, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau animeront l’émission depuis Lyon, en direct. Au programme : débats passionnés, analyses sans filtre et réactions à chaud sur l’actualité du football.