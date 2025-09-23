L’After Foot entame à Lyon la tournée des 20 ans de l’émission, Jean-Michel Aulas en invité

Le coup d’envoi de la tournée de l’émission emblématique d’RMC sera donné ce mardi à Lyon.
À chaque étape, l’équipe ira à la rencontre d’une personnalité qui a marqué l’histoire de l’After. Pour cette première, c’est Jean-Michel Aulas, l’ancien président de l’OL.
"Sa présence ne doit rien au hasard : c’est lors du match Olympique Lyonnais – AC Milan en 2006 que l’After avait réalisé sa toute première émission, marquant le début d’une longue histoire avec le club lyonnais", est-il précisé dans un communiqué.
De 22h à minuit, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau animeront l’émission depuis Lyon, en direct. Au programme : débats passionnés, analyses sans filtre et réactions à chaud sur l’actualité du football.
Le foot ce sport de debilos, joué par des debilos qui se roulent par terre quand on les touche, commenté par des debilos parfois begues et analphabètes, arbitré par des pitres, non merci je préfère le bilboquet
L'OL fait partie de l'identité lyonnaise. Nous participons même activement aux mondanités du Grand Stade et de la LDLC Arena.
Aulas et Riolo les deux gars qui ont un avis sur tout mais surtout un avis.
J'espère que l'after foot va remettre Jean Michel Aulas en place. Il a laissé le club avec une dette colossale avant que Textor arrive. Aulas a été un très grand président mais aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été. Depuis 2008, l'OL n'a pas gagné un titre majeur. Depuis 2020, on est même plus en ligue des champions. Les pieds sur terre, ça ne lui ferait pas de mal.
Aulas candidat à la mairie de Lyon en campagne n'a pas encore compris que ce sont les habitants de Lyon qui votent pas les supporters de l'OL.
😂