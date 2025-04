Demi-finale de Ligue des Champions : l'OL féminin devra "être rigoureux" face à Arsenal

L'OL se déplace sur la pelouse d'Arsenal, ce samedi 19 avril à 13h30, pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Tombeuses du Bayern Munich au tour précédent (6-1 au cumulé), les Fenottes ont l'envie de bien faire et d’être "rigoureuses", comme l’a martelé Melchie Dumornay, devant les 30 000 personnes attendues à l'Emirates Stadium.

Mais pour la milieu de terrain américaine, Lindsey Heaps, il va falloir se méfier des Gunners : "Arsenal est une équipe qui force le respect, avec une grande histoire et de très bonnes joueuses qui ont montré tout leur talent lors du come-back face au Real Madrid (3-2). Nous allons nous concentrer sur ce que nous savons faire", a-t-elle évoqué en début de semaine.

Des propos complétés par sa compère dans l’entrejeu, Daniëlle van de Donk, qui estime le football anglais comme plus "physique". "Elles ont cette mentalité de ne jamais rien lâcher », a-t-elle affirmé en conférence de presse ce vendredi. « Elles aiment dominer, mais nous allons savoir ce qu’elles valent vraiment lorsqu’elles n’auront pas le ballon", a ajouté l’entraîneur olympien, Joe Montemurro, plutôt confiant avant cette rencontre.

L’heure des retrouvailles

Cette double confrontation est l’occasion pour le technicien australien et Daniëlle van de Donk de retrouver leur ancien club. Pour la Néerlandaise, c’est un bonheur de revenir à Londres. "J'y ai joué pendant 6 ans (2015-2021) et c’était une période magnifique. C'est vrai qu'elles ont vécu une année difficile, mais elles sont toujours bien structurées sur le terrain et pratiquent un très bon football".

Place désormais au spectacle !